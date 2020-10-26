В Кремле заявили, что Путин получает всю информацию по ситуации с COVID-19

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Владимир Путин получает всю информацию по текущей ситуации с COVID-19 в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, президент получает всю информацию. Вы знаете, что работает штаб. Помимо штаба, работает информационный центр. И, конечно, и по линии федерального центра, и по линии отдельных регионов вся информация главе государства докладывается", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее Песков сообщил, что ситуация с COVID-19 в России напряженная, однако находится под контролем. Он добавил, что в регионах предприняли заблаговременные меры по подготовке к возможному продлению пандемии. Песков подчеркнул, что работа по ситуации с коронавирусом с администрациями субъектов РФ налажена правительственным Оперштабом.

За последние сутки в России подтвердили 17 347 случаев коронавируса в 85 регионах. В Москве выявили 5 224 новых случая COVID-19. Всего в России зарегистрировано 1 531 224 случая.

За весь период по РФ умерли 26 269 человек. За последние сутки подтверждено 219 летальных случаев, из них 62 – в Москве.

Что касается выздоровевших, то за последние сутки их число выросло на 7 574 человека. В Москве выписали 2 681 пациента.