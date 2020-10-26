Ученые объяснили, почему многие болеют коронавирусом бессимптомно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ученые продолжают исследовать случаи бессимптомного заболевания коронавирусом, сообщает газета "Известия".

Многие исследователи предполагают, что такое состояние связано с эффективной работой иммунитета. Однако некоторые считают, что это связано с таким феноменом, как толерантность организма к болезням.

При нем, по словам ученых, иммунная система воспринимает чужой антиген как собственный и не пытается отторгнуть его. Поэтому у человека не возникают симптомы, организм не борется с болезнью.

В Пекине описали случаи трех пациентов, которые имели коронавирус, однако болели бессимптомно. Сообщается, что они были пожилого возраста, а также имели хронические заболевания. При этом организм не проявлял никаких признаков борьбы с болезнью, и COVID-19 сохранялся в течение длительного времени (они болели как минимум 50 дней).

Директор Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин отметил, что толерантность к болезни – одна из двух стратегий встречи с патогеном. Он подчеркнул, что другая подразумевает быстрое избавление от него. По словам Васина, эти стратегии могут конфликтовать друг с другом.

"Например, иммунный ответ при попытке избавиться от патогена причиняет больший вред организму, чем сам патоген. С другой стороны, противовоспалительные реакции, направленные на возникновение толерантности к инфекции, могут привести к угнетению иммунитета и неспособности организма противостоять инфекции", – отметил Васин.

Он добавил, что тонкий баланс между этими двумя стратегиями обеспечивают успешное противостояние организма болезни. При этом врач-инфекционист Елена Белова заявила, что бессимптомное протекание болезни свидетельствует собой биологическое равновесие.

"Организм хозяина не в силах вывести паразита, а паразит не в состоянии преодолеть защитные силы организма и вызвать болезнь. Под действием защитных сил организма возбудитель рано или поздно погибает, носительство прекращается", – отметила Белова.

Кроме того, ученые обнаружили генетический феномен сопротивления коронавирусу. Они отметили, что определенные мутации не позволяют человеку заразиться COVID-19.

Речь идет об изменениях, касающихся белка ACE2, с помощью которого коронавирус и проникает в клетки дыхательных путей. Сообщается, что в случае мутаций может появиться полная невосприимчивость к патогену, при которой не будет даже бессимптомного протекания болезни.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что спад заболеваемости коронавирусом может произойти в феврале – марте 2021 года. Он подчеркнул, что стабилизация нынешнего процесса заражаемости ожидается в первой декаде ноября.