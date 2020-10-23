Ученые связали заражение коронавирусом со снижением умственных способностей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Нейрофизиологи и врачи под руководством научного сотрудника Имперского колледжа Лондона Адама Хэмпшир провели исследование, в котором выяснили, что у переболевших коронавирусом могут проявляться нарушения работы памяти, а также ухудшение интеллектуальных способностей. Результаты исследования опубликовала библиотека medRxiv.
Ученые сообщили, что их работа в очередной раз доказала, что коронавирус предполагает долгосрочные последствия. Исследователям удалось выяснить, что британцы, перенесшие коронавирусную инфекцию, справлялись с когнитивными тестами хуже не болевших сверстников. Кроме того, ученые связали уровень этих данных с показателями тяжести заболевания.
Исследователи полагают, что вирус использует обонятельные рецепторы в слизистой оболочке носа для того, чтобы проникнуть в организм. Он может попасть в мозг и распространиться по нервной системе. Следовательно, отмечают ученые, болезнь может задеть и ткани мозга.
В исследовании приняли участие около 84 тысяч британцев, которые перенесли COVID-19. Они выполнили в формате онлайн несколько тестов на сообразительность. Итоги проверки ученые сравнили с данными Great British Intelligence Test, в ходе которого на умственные способности тестируют всех жителей страны. Это и позволило память и способности участников среди разных возрастных и демографических категорий.
Пациенты, перенесшие болезнь в тяжелой форме, уступали показателям 65% остальных граждан страны. Ученые отметили – их "пациенты" будто постарели на 10 лет.
Особенно большое влияние коронавирус оказал на тесты, связанные с пониманием текста и слов, а также восприятием эмоций.
Ранее ученые выявили еще одно необычное последствие перенесенного коронавируса. Многие переболевшие жалуются на выпадение волос.
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