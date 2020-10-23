Попова заявила, что инфицированию COVID-19 подвержены все возрастные группы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что инфицированию коронавирусом подвержены все возрастные группы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Ситуация в РФ по новой коронавирусной инфекции пока остается напряженной. К сожалению, инфицированию подвержены все возрастные группы. Самый высокий риск для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями", – заявила Попова.
Руководитель Роспотребнадзора напомнила о важности ношения масок в транспорте и общественных местах, а также о соблюдении социальной дистанции. По ее словам, все эти меры являются действительно эффективными в борьбе с коронавирусом.
Попова также добавила, что работа по противодействию коронавирусу ведется сегодня во всех субъектах. Она отметила, что каждый регион сам принимает решение о введении конкретных ограничительных мероприятий, исходя из своей эпидемиологической ситуации.
"Решения о конкретных ограничительных мероприятиях по-прежнему, как и в весенний период, принимают руководители регионов по предложениям санитарных врачей субъектов. Главная задача каждого из нас сегодня – защитить себя и своих близких", – заключила Попова.
Ранее главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава России Ольга Ткачева заявила, что пожилой возраст является фактором риска при коронавирусе и других заболеваниях по многим причинам.
Она объяснила, что из-за старения иммунная система не может должным образом ответить на инфекционный агент, особенно который встречает впервые. Кроме того, по ее словам, риск неблагоприятного исхода повышают и хронические неинфекционные заболевания.
За последние сутки в России подтвердили 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В Москве специалисты зафиксировали 5 478 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 1 480 646 случаев (+1,2%) COVID-19.
В Москве выявлен максимум заразившихся коронавирусом за сутки с 11 мая
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