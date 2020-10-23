Власти Москвы назвали меры, которые позволят избежать более строгих ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Соблюдение масочно-перчаточного режима и перевод сотрудников на удаленку в Москве позволят не вводить более строгих ограничений из-за коронавируса, сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.
По его мнению, соблюдение всех мер и требований, установленных правительством города, поможет справиться с непростой эпидемиологической ситуацией.
Он обратил внимание, что во многих западных странах уже введены более жесткие антикоронавирусные меры. К примеру, в Баварии маски нужно носить не только в помещениях, но и на улицах, а штраф составляет до 25 тысяч евро.
Данчиков напомнил, что в Москве с 5 октября установлено требование по переводу на удаленную работу до 30% сотрудников предприятий. С 12 октября работодатели обязаны предоставлять информацию в правительство о переводе сотрудников на удаленный режим работы. С 19 октября начались массовые проверки тех работодателей, которые не соблюдают установленные требования.
"К административной ответственности могут быть привлечены те работодатели, которые не представили данные о переводе, а также те организации, которые предоставили информацию, но их сотрудники по-прежнему продолжают ездить на работу", – цитирует начальника Главконтроля Москвы ТАСС.
Данчиков уточнил, что за такие нарушения предусмотрена ответственность до 300 тысяч рублей либо приостановка деятельности до 90 суток.
В Москве за последние сутки зарегистрировали 5 478 новых случаев коронавирусной инфекции. Отмечалось, что за минувшие 24 часа в столице госпитализировали 1 240 пациентов. 346 пациентов, по сведениям Оперштаба, находятся на аппарате ИВЛ.
Стало известно, почему тесты на коронавирус часто дают ошибочный результат
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: