Власти Москвы назвали меры, которые позволят избежать более строгих ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Соблюдение масочно-перчаточного режима и перевод сотрудников на удаленку в Москве позволят не вводить более строгих ограничений из-за коронавируса, сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

По его мнению, соблюдение всех мер и требований, установленных правительством города, поможет справиться с непростой эпидемиологической ситуацией.

Он обратил внимание, что во многих западных странах уже введены более жесткие антикоронавирусные меры. К примеру, в Баварии маски нужно носить не только в помещениях, но и на улицах, а штраф составляет до 25 тысяч евро.

Данчиков напомнил, что в Москве с 5 октября установлено требование по переводу на удаленную работу до 30% сотрудников предприятий. С 12 октября работодатели обязаны предоставлять информацию в правительство о переводе сотрудников на удаленный режим работы. С 19 октября начались массовые проверки тех работодателей, которые не соблюдают установленные требования.

"К административной ответственности могут быть привлечены те работодатели, которые не представили данные о переводе, а также те организации, которые предоставили информацию, но их сотрудники по-прежнему продолжают ездить на работу", – цитирует начальника Главконтроля Москвы ТАСС.

Данчиков уточнил, что за такие нарушения предусмотрена ответственность до 300 тысяч рублей либо приостановка деятельности до 90 суток.

В Москве за последние сутки зарегистрировали 5 478 новых случаев коронавирусной инфекции. Отмечалось, что за минувшие 24 часа в столице госпитализировали 1 240 пациентов. 346 пациентов, по сведениям Оперштаба, находятся на аппарате ИВЛ.