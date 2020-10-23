В Москве за сутки госпитализировали 1 240 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве зарегистрировано 5 478 случаев инфицирования коронавирусом, госпитализированы 1 240 пациентов, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

На ИВЛ в городских больницах находятся 346 человек. 9,2% среди заболевших – дети, 44,4% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,9% – от 46 до 65 лет, еще 10,8% – от 66 до 79 лет, 4,7% – люди старше 80 лет.

В Оперштабе напомнили о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями.

За последние сутки в России подтвердили 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Активно было выявлено 4 807 (27,7%) случаев без клинических проявлений, сообщили в Оперштабе.

В Санкт-Петербурге специалисты зафиксировали 710 новых случаев коронавируса, в Московской области – 472, в Нижегородской области – 366, в Ростовской области – 299.

За последние сутки скончались 283 человека, из них 62 – в Москве. Всего в России умерли 25 525 человек.

Было выписано за сутки 11 263 человека при 1 119 251 выздоровевшем за весь период наблюдений. В Москве от коронавируса вылечились 2 779 пациентов.

