В российских аэропортах может появиться система распознавания COVID-19 по кашлю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Система оценки наличия COVID-19 по кашлю человека может появиться в российских аэропортах, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрия Пескова.

"Мы смотрим еще несколько очень интересных решений, например, которые мониторят то, как вы кашляете, звук кашля. Это решение позволяет вам аргументированно пойти к врачу, на самой ранней стадии определить наличие COVID-19", – рассказал Песков.

Он отметил, что в подобном направлении работают лишь две компании. По его словам, помимо российской, подобная разработка имеется в Швейцарии. Эта компания собирает огромную базу звуковых паттернов, заявил Песков.

"Мы надеемся, что она (российская компания) тоже достаточно быстро, в течение нескольких месяцев свое решение на рынок выведет. Сейчас идет обсуждение с "Аэрофлотом" о начале тестирования решения в одном из аэропортов", – отметил Песков.

Также он рассказал, что компании представили решение по дистанционному мониторингу. Песков подчеркнул, что в настоящий момент создаются системы, которые могут определять способы применения пациентом препаратов на химическом уровне, а также сканируют, правильно ли человек вдохнул лекарства с помощью ингалятора.

"Это совершенно другой уровень медицины. Мы сделали огромный шаг вперед в появлении действительно персональной медицины, медицины, которая настроена на конкретного человека", – заявил Песков.

Кроме того, компания, занимающаяся данными разработками, скоро займется тестированием системы "Живое Дыхание" в Забайкальском крае, сообщил он. Песков подчеркнул, что четыре компании создали систему быстрых тестов.

В частности, по его словам, разработаны электронные стетоскопы, которые позволяют прослушать легкие и оценить наличие патологических звуков без похода к врачу.

"Есть роботы-дезинфекторы. Много решений, которые успешно используются именно сейчас, их несколько десятков. При этом отмечу, что работа над ними началась гораздо раньше, они не были разработаны специально для пандемии, но оказались крайне востребованы в условиях, когда устаревшие технологии оказались не у дел", – отметил Песков.

Ранее на станции скорой и неотложной помощи имени Пучкова разработали уникальный алгоритм опроса пациентов для искусственного интеллекта. Он включает в себя все обращения, с которыми сталкивались операторы скорой помощи.