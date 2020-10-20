Собянин: Москва первой в России массово использует искусственный интеллект в поликлиниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин объявил о запуске системы поддержки принятия врачебных решений. Она начинает работу в столичных взрослых поликлиниках.

Об этом мэр рассказал в ходе посещения городской поликлиники № 68 вместе с президентом Сбербанка Германом Грефом. Он является партнером в реализации проекта искусственного интеллекта.

Глава города отметил, что Москва стоит на пороге совершенно революционного прорывного решения, которое было подготовлено огромной работой врачей, консультантов, экспертов. Он отметил, что были созданы цифровые протоколы лечения по большинству нозологий.

"Созданы пакетные назначения, лабораторные, диагностические направления к другим врачам, тоже охватывающим большинство нозологий. И Сбер создал систему искусственного интеллекта – подсказок врачебных решений. Теперь надо соединить огромные массивы данных, которые есть у нас, цифровые потоки, протоколы, назначения и обучать эту машину, совместив эти технологии", – сказал Собянин.

Он выразил уверенность, что данная система позволит увеличить качество диагностики, лечения и дальнейшего сопровождения пациентов. По словам главы города, благодаря разработанной системе можно будет сделать шаг вперед.

"В основе этого будут лежать не субъективные характеристики или мнения, а мнения лучших врачей, лучших экспертов нашей страны. Над клиническими протоколами работали около 200 лучших экспертов и врачей Москвы, федеральные эксперты", – подчеркнул Собянин.

Он отметил, что до этого проводилась работа над созданием цифровой базы, которая вошла в единую медицинскую информационную систему ЕМИАС. Собянин напомнил, что благодаря ей удалось объединить в единый формат все административные решения в рамках системы здравоохранения.

"Следующим этапом была создана электронная цифровая карта пациента, и сегодня все – практически 100% пациентов имеют электронные карты", – отметил глава города.

Он добавил, что пациенты также могут получать результаты исследований КТ и МРТ в электронном виде. Собянин подчеркнул, что в Москве также имеются центры по сбору и анализу данных с помощью систем искусственного интеллекта. Глава города привел пример рентгенологического центра, который он назвал "референс-центром на всю медицинскую систему".

Собянин отметил, что Сбер оказал помощь в создании речевой технологии. По словам главы города, она сыграла большую роль в развитии рентгенологического сервиса. Однако, несмотря на введение этой системы, она может давать лишь рекомендации, а главнымм по-прежнему остаются "пациент и врач", подчеркнул Собянин.

Греф сообщил, что процесс цифровизации столичной медицины находится в высокой степени готовности. Он заявил, что сегодня запустили три продукта по трем распространенным диагнозам. Греф подчеркнул, что Москва в настоящий момент является своего рода пилотной площадкой для развития искусственного интеллекта.

"Но дальше самое главное – Москва очень активно внедряет эти технологии, и наш план на следующий год до конца 2022 года – внедрение уже по нескольким десяткам самых распространенных болезней, которые могли бы с помощью поддержки принятия врачебных решений с точностью больше 90% – мы стремимся к точности 95%, – определять диагноз", – сказал Греф.

Сообщается, что система поддержки принятия врачебных решений состоит из набор цифровых инструментов, которые помогают специалисту на всех этапах ведения пациента. Технологической основой для нее стала система ЕМИАС.

Разработанная система состоит из трех цифровых инструментов. В первый входит постановка предварительного диагноза. Данный элемент внедрен в 45 городских поликлиник с октября 2020 года. Также сейчас разрабатываются дополнительные инструменты для первого, а именно анкета пациента и система "умного осмотра".

Второй инструмент включает в себя пакетные назначения на диагностику. Это необходимо для подтверждения диагноза. Система предлагает набор исследований и консультаций профильных специалистов, которые помогут установить точный диагноз.

Сообщается, что в систему сейчас входят 54 пакетных назначения. Благодаря ей среднее время назначения диагностических исследований сократилось в 10 раз.

Третьим инструментом является анкета анамнеза жизни пациента. Он может заполнить анкету в электронной медицинской карте, и эти данные сможет использовать специалист непосредственно на приеме. Также до конца 2020 года предполагается внедрение "умного" ввода жалоб, а также цифрового гида по совместимости лекарственных препаратов.

Ранее стало известно, что москвичи загрузили более 50 тысяч документов в электронные медицинские карты. Уточнялось, что свыше 20 тысяч раз столичные жители загружали результаты исследования и анализов. Электронная медицинская карта отличается удобством, поскольку всю информацию о медицинских обследованиях можно хранить на мобильном устройстве.

Минздрав РФ также утвердил новые правила рентгенологических исследований. Они вступят в силу с 1 января 2021 года. Сообщалось, что новые правила впервые регламентируют работу центра лучевой диагностики.