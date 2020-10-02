Число высокотехнологичных исследований ПЭТ/КТ в Москве за 4 года выросло почти в 13 раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Количество высокотехнологичных ПЭТ/КТ-исследований в столице выросло почти в 13 раз за последние 4 года, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что с начала 2020 года было проведено почти 40 тысяч таких исследований. Они проходят в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, пояснила заммэра.

Сообщается, что столичным жителям доступна уникальная возможность получить это исследование в рамках указанной программы. Москвичам напомнили, что ПЭТ/КТ является одним из самых сложных и дорогих видов исследований.

Они проводятся исключительно по показаниям и по направлению врача. Для записи на исследование можно обратиться в Единый координационный центр по номеру телефона +7 (499) 550-15-95. Также записаться можно онлайн по адресу pet-omc.ru.

"В Москве растет доступность ПЭТ/КТ. Это большое достижение, что все больше пациентов с онкологическими заболеваниями могут пройти инновационную процедуру в Москве бесплатно", – заявила Ракова.

За последние годы в столице расширили список медицинских показаний для проведения ПЭТ/КТ. Кроме того, увеличилось количество центров, в которых проводятся такие исследования. Оно нацелено на определение наличия злокачественных процессов в тканях и органах человека.

ПЭТ/КТ рассчитано на выявление отклонений, а также на формирование оптимального лечения. Также с помощью такого исследования можно контролировать эффективность курса, проходимого пациентом. ПЭТ/КТ абсолютно безопасно, поскольку доза облучения при нем не превышает показатели, получаемые при обычной компьютерной томографии.

Помимо онкологии, данное исследование направлено на обнаружение кардиологических, эндокринологических, неврологических и других заболеваний. В настоящий момент результаты, полученные при ПЭТ/КТ, можно сохранить в ЕРИС ЕМИАС.

С помощью этой системы москвичи могут иметь доступ к результатам исследований, поскольку они загружаются в электронную медицинскую карту. Открыть ее можно на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Ранее в Москве завершилась программа по бесплатной ранее диагностике онкологических заболеваний в поликлиниках. Сообщалось, что в акции приняли участие более 40 тысяч столичных жителей. Пройти онкоскрининг можно было в 66 городских поликлиниках.