Число высокотехнологичных исследований ПЭТ/КТ в Москве за 4 года выросло почти в 13 раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Количество высокотехнологичных ПЭТ/КТ-исследований в столице выросло почти в 13 раз за последние 4 года, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что с начала 2020 года было проведено почти 40 тысяч таких исследований. Они проходят в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, пояснила заммэра.
Сообщается, что столичным жителям доступна уникальная возможность получить это исследование в рамках указанной программы. Москвичам напомнили, что ПЭТ/КТ является одним из самых сложных и дорогих видов исследований.
Они проводятся исключительно по показаниям и по направлению врача. Для записи на исследование можно обратиться в Единый координационный центр по номеру телефона +7 (499) 550-15-95. Также записаться можно онлайн по адресу pet-omc.ru.
"В Москве растет доступность ПЭТ/КТ. Это большое достижение, что все больше пациентов с онкологическими заболеваниями могут пройти инновационную процедуру в Москве бесплатно", – заявила Ракова.
За последние годы в столице расширили список медицинских показаний для проведения ПЭТ/КТ. Кроме того, увеличилось количество центров, в которых проводятся такие исследования. Оно нацелено на определение наличия злокачественных процессов в тканях и органах человека.
ПЭТ/КТ рассчитано на выявление отклонений, а также на формирование оптимального лечения. Также с помощью такого исследования можно контролировать эффективность курса, проходимого пациентом. ПЭТ/КТ абсолютно безопасно, поскольку доза облучения при нем не превышает показатели, получаемые при обычной компьютерной томографии.
Помимо онкологии, данное исследование направлено на обнаружение кардиологических, эндокринологических, неврологических и других заболеваний. В настоящий момент результаты, полученные при ПЭТ/КТ, можно сохранить в ЕРИС ЕМИАС.
С помощью этой системы москвичи могут иметь доступ к результатам исследований, поскольку они загружаются в электронную медицинскую карту. Открыть ее можно на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".
Ранее в Москве завершилась программа по бесплатной ранее диагностике онкологических заболеваний в поликлиниках. Сообщалось, что в акции приняли участие более 40 тысяч столичных жителей. Пройти онкоскрининг можно было в 66 городских поликлиниках.
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