Более 40 тысяч москвичей прошли обследование в рамках акции по онкоскринингу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве завершилась программа по бесплатной ранней диагностике онкологических заболеваний в поликлиниках. В ней приняли участие свыше 40 тысяч горожан, большинство из которых женщины (76%), рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В течение месяца жители Москвы могли абсолютно бесплатно пройти раннюю диагностику четырех самых распространенных видов онкологических заболеваний в одной из 66 городских поликлиник", – рассказала Ракова.

Она отметила, что с 30 июля врачи провели более 78 тысяч исследований. По словам Раковой, подобные исследования позволяют выявить болезнь на ранней стадии, что способствует более эффектному лечению болезни в дальнейшем.

Наиболее распространенным видом обследования стал анализ кала на скрытую кровь, который помогает выявить колоректальный рак. Этот анализ сдали более 28 тысяч человек.

Более 18 тысяч женщин сдали мазки на онкоцитологию. Этот анализ помогает выявить признаки рака шейки матки. Еще 15 тысяч женщин обратились в поликлиники для проведения маммографии, которая позволяет определить признаки рака молочной железы. Две тысячи женщин сделали УЗИ молочных желез.

Около восьми тысяч мужчин сдали анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА). Исследование проводится для ранней диагностики рака предстательной железы. Все результаты опубликованы в личной медицинской карте пациента на mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Если в анализах пациента обнаружили отклонение от нормы, то его направляют на дальнейшую диагностику. По итогам прошедших онкоскринингов на повторное исследование были отправлены 3% участников.

В рамках нового стандарта онкологической помощи в столице на базе крупнейших больниц созданы шесть многопрофильных онкологических центров. В их структуре находятся центры амбулаторной онкологической помощи. Это позволяет проводить различные обследования в структуре единой медицинской организации.

Ранее инновационный вид диагностики стал доступен москвичам с подозрением на рецидив рака предстательной железы. Уникальный метод с использованием нового радиофармпрепарата "Фтор-18-ПСМА" позволяет увидеть локализацию опухоли и найти ее метастазы во всем теле.

На обследование пациентов направляют специалисты центров онкологической помощи и первичных онкологических отделений в городских поликлиниках. Пациенту вводят препарат на основе фтора, который распределяется по организму и избирательно оседает на раковых клетках.

