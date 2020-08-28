В Москве внедрили инновационную методику диагностики рака предстательной железы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инновационный вид диагностики стал доступен москвичам с подозрением на рецидив рака предстательной железы, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Уникальный метод с использованием нового радиофармпрепарата "Фтор-18-ПСМА" позволяет увидеть локализацию опухоли и найти ее метастазы во всем теле.

"На сегодняшний день это исследование получило широкое распространение в развитых странах и стало доступно в Москве", – рассказал главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Депздрава Сергей Морозов.

Он добавил, что на обследование пациентов направляют специалисты центров онкологической помощи и первичных онкологических отделений в городских поликлиниках.

Методика заключается в том, что пациенту вводят препарат на основе фтора, который распределяется по организму и избирательно оседает на раковых клетках.

Благодаря уникальному составу он как будто подсвечивает и помогает вычислить опухоли в органе при проведении ПЭТ/КТ. До этого врачи могли увидеть рецидив, когда уровень опухолевого маркера достигал высокой концентрации.

Теперь специалисты могут диагностировать рак на более ранней стадии, а также контролировать злокачественное образование и корректировать схему лечения.

Ранее стало известно, что до конца августа москвичи могут пройти бесплатный онкоскрининг. Обследоваться бесплатно можно в одной из 66 городских поликлиник.