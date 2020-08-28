В Москве внедрили инновационную методику диагностики рака предстательной железы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Инновационный вид диагностики стал доступен москвичам с подозрением на рецидив рака предстательной железы, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Уникальный метод с использованием нового радиофармпрепарата "Фтор-18-ПСМА" позволяет увидеть локализацию опухоли и найти ее метастазы во всем теле.
"На сегодняшний день это исследование получило широкое распространение в развитых странах и стало доступно в Москве", – рассказал главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Депздрава Сергей Морозов.
Он добавил, что на обследование пациентов направляют специалисты центров онкологической помощи и первичных онкологических отделений в городских поликлиниках.
Методика заключается в том, что пациенту вводят препарат на основе фтора, который распределяется по организму и избирательно оседает на раковых клетках.
Благодаря уникальному составу он как будто подсвечивает и помогает вычислить опухоли в органе при проведении ПЭТ/КТ. До этого врачи могли увидеть рецидив, когда уровень опухолевого маркера достигал высокой концентрации.
Теперь специалисты могут диагностировать рак на более ранней стадии, а также контролировать злокачественное образование и корректировать схему лечения.
Ранее стало известно, что до конца августа москвичи могут пройти бесплатный онкоскрининг. Обследоваться бесплатно можно в одной из 66 городских поликлиник.
Москвичи могут пройти бесплатный онкоскрининг до конца августа
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