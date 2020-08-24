Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Акция по бесплатному онкоскринингу продлится до 30 августа. Пройти обследование можно в одной из 66 городских поликлиник, участвующих в программе.

Оно помогает определить первые признаки четырех видов онкозаболеваний и начать лечение на ранней стадии, передает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, женщин от 18 до 39 лет приглашают сделать УЗИ молочных желез, а от 40 лет и старше – маммографию. Девушки старше 18 лет также могут пройти диагностику шейки матки.

Для скрининга колоректального рака приглашаются мужчины и женщины старше 40 лет. Вид обследования — анализ кала на скрытую кровь.

В свою очередь мужчинам в возрасте от 45 лет рекомендуют сдать анализ крови на ПСА, благодаря которому можно обнаружить признаки рака предстательной железы.

Записаться на обследование можно на сайте столичного департамента здравоохранения. Результаты онкоскрининга появятся в электронной медицинской карте пациента.

При посещении нужно иметь паспорт и московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Москвичи могут пройти бесплатный онкоскрининг до конца августа

Американские ученые ранее выяснили, что недостаток или отсутствие физической активности может быть связано с повышенным риском заполучить онкологическое заболевание.