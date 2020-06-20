Сидячий образ жизни связали с повышенным риском рака

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Недостаток или отсутствие физической активности может быть связано с повышенным риском заполучить онкологическое заболевание.

К такому выводу пришли ученые в США, которые на протяжении пяти лет следили за здоровьем восьми тысяч американцев от 45 лет и старше. Как говорится в исследовании в журнал JAMA Oncology, ни у кого из участников до начала эксперимента не диагностировали рак.

Ученые через специальное устройство наблюдали, как меняется здоровье добровольцев в зависимости от уровня их двигательной активности. Выяснилось, что у тех, кто вел малоподвижный образ жизни, риск смерти от разных видов рака возрастал на 82 процента.

Вместе с тем, у участников, которые в течение дня выделяли хотя бы 30 минут какому-либо виду физических упражнений риск снижался на 8 процентов. Причем с увеличением нагрузки вероятность развития онкологических заболеваний уменьшалась.

Ранее ученые узнали о способности никотина распространять метастазы в мозге. Наблюдения показали, что больным нельзя использовать никотиновую жвачку, чтобы бросить курить.