Ученые узнали о способности никотина распространять метастазы в мозге

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Никотин помогает метастазам рака легких распространяться внутри мозга больных. К такому выводу пришли ученые в США, изучив истории болезней примерно трех сотен пациентов.

Как говорится в публикации Journal of Experimental Medicine, это объясняет, почему почти у половины людей с подобными опухолями они через какое-то время появляются вновь.

Исследователи имплантировали культуры раковых клеток из легких больных мышам. Оказалось, что никотин действительно помогал метастазам появляться в мозге грызунов.

Кроме того, наблюдения показали, что больным нельзя использовать никотиновую жвачку и пластыри для того, чтобы бросить курить.

В то же время ученые опытным путем выяснили, что воспрепятствовать этому процессу можно с помощью партенолида – летучего вещества из экстракта растения пижмы.

Ранее ученые выяснили, что вирус герпеса может проникать в клетки мозга человека, а также является фактором, которые способен вызвать болезнь Альцгеймера.