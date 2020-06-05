Гейтс назвал глупыми обвинения в чипировании людей

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Основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теорию заговора, согласно которой он хочет вживить людям микрочипы под видом вакцинации от коронавируса.

По словам миллиардера, он никогда не имел отношения к микрочипам. "Очень трудно отрицать, потому что это так глупо и странно", сказал он.

При этом он указал, что антинаучные высказывания и слухи приводят к разжиганию вражды между людьми, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Гейтс добавил, что вакцина от коронавируса поможет сформировать групповой иммунитет, поэтому необходимо вакцинировать около 80 процентов населения.

Однако если люди будут думать, что это афера, то "болезнь продолжит убивать людей, заключил предприниматель в разговоре с изданием Business Insider.

Теории о том, что Гейтс стоит за созданием вируса начали появляться в январе. Подозрения связали с выступлением основателя Microsoft на конференции TED в 2015 году.

Тогда он заявил, что наибольшую угрозу для человечества представляет не ядерная война, а появление вируса, который может угрожать жизни миллионов людей.

Появлению слухов способствовало и выделение фондом Гейтса 300 миллионов долларов на борьбу с COVID-19 и разработку вакцины. Сторонником теории, в частности, является режиссер Никита Михалков.