Психолог рассказала, почему люди верят в теории заговора о коронавирусе

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

На фоне пандемии коронавируса стало появляться все больше конспирологических теорий о причинах появления вируса. Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко объяснила Москве 24, почему люди склонны верить в теории заговора, а не обращаться к официальным источникам.

По мнению психолога, одна из причин заключается в желании людей быть причастными к некому тайному знанию, неизвестному другим.

"Такие конспирологические теории всегда будут вызывать некий интерес, потому что это что-то тайное, с сакральным смыслом, нечто необъяснимое", – объяснила специалист.



Лариса Овчаренко кандидат психологических наук, доцент Это сопричастность к отдельной группе людей, к отдельной касте, которая посвящена в какую-то тайну.

Она считает, что большое количество людей в определенный момент времени склонны к мифологическому, мистическому мышлению. Именно оно заставляет человека верить в теории заговора и думать, что вирус был кем-то придуман.

Психолог также отметила, что неспокойная ситуация в мировом сообществе способствует распространению мнений о якобы искусственном происхождении COVID-19.

"Непростые международные отношения, они еще больше подкрепляют подобные теории о том, что это заговор одного государства против другого, вообще против мира", – считает эксперт.





Лариса Овчаренко кандидат психологических наук, доцент Здесь и сейчас люди могут только гадать, потому что явление сложное, масштабное и страх у людей довольно сильный, даже если мы его отрицаем. Отрицание явления – это тоже страх. А все, чего мы боимся, психика делает попытку объяснить.

По мнению психолога, все пытаются хоть как-то объяснить себе это явление. Она отметила, что многие люди просто не могут для себя понять, каким образом такое огромное количество заболевших, столько смертей от микроскопической частицы, которую никто не видит.

"Из-за того, что знаний не хватает, мы же не вирусологи, не специалисты-медики в большинстве своем, то, естественно, попытка объяснить приводит к таким рассуждениям, что это теория заговора", – заявила Овчаренко.

Психолог подчеркнула, что сейчас очень большое разнообразие мнений по данному вопросу. Привлекает людей именно то, что каждый может выбрать информацию на свой вкус.

Ранее психолог рассказала, как сохранить свое психологическое здоровье людям, которые боятся распространения коронавируса и страдают так называемой ковидофобией. По ее мнению, важно просто понять, что в режиме самоизоляции нет ничего особенного, это часть нашей жизни. Психолог советует ограничить количество поступающей информации. Она считает, что сейчас в информационном пространстве слишком много не только негативного, но и вредного.