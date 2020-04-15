Психолог назвал самых уязвимых перед коронавирусом людей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Психолог Сергей Ланг считает, что наиболее уязвимы перед коронавирусом те люди, которые считают, что вирус их не коснется. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.
"Когда человек считает, что заболеть не может, тогда инстинкт самосохранения у него не работает. Этот человек может не замечать опасных признаков, которые могут у него проявляться", – заявил Ланг.
Он добавил, что даже при появлении симптомов коронавируса такие люди могут подумать, что это обычный грипп, не придерживаясь при этом режима самоизоляци.
"Есть обратная сторона медали, когда люди вводят себя в состояние паники. Они боятся, что обязательно заболеют коронавирусом. Они настолько верят в эту мысль, что у них появляются симптомы этой болезни", – подчеркнул психолог.
Он добавил, что в этом случае человек находится в постоянном стрессе и тем самым вредит своей нервной системой, в результате чего могут появиться серьезные проблемы со здоровьем, подчеркнул специалист.
Ланг рекомендовал придерживаться только рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не забывать мыть руки, соблюдать дистанцию, а также не надо думать о плохом.
"Человек в состоянии стресса притягивает к себе болезни. Если вы хотите быть здоровыми, то думайте о хорошем и придерживайтесь всех правил, которые предписаны врачами", – заключил психолог.
За последние сутки в столице зафиксировано 3 388 новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 292 человека, 189 из них – в Москве. За весь период выздоровели 1 986 человек.
Правила личной гигиены в период эпидемии
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