Психолог рассказала, как выдержать режим самоизоляции

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Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова заявила, что при нахождении в самоизоляции нужно составить распорядок дня. По словам эксперта, находясь дома, люди могут столкнуться со стрессом, передает ИА "НСН".

Так, психолог советует организовать некую структуру жизни, расписание. "Нужно составить расписание дня, которое будет включать некое движение, физическую активность. Многие спортивные центры и индивидуальные тренеры сейчас проводят свои занятия в режиме онлайн бесплатно", – советует Ошемкова.

Кроме того, она отмечает, что полчаса в день упражнений пойдут на пользу, так как требуется насыщать кровь кислородом.

При этом важно, чтобы у людей было правильное питание, обращает внимание специалист. "Если люди начинают питаться быстрыми углеводами, это плохо сказывается на работе мозга, приводит к утомляемости", – подчеркивает Ошемкова.

Еще нужно, чтобы при нахождении дома соблюдался режим сна и человек высыпался, напоминает педагог.

"Очень важно не забывать отдыхать и разграничивать пространство. Переутомляемость ведет к снижению эффективности", – заключает Ошемкова.

За последние сутки в РФ зафиксировали 3 388 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 65 регионах. Больше всего заражений пришлось на Москву – 1 774. В целом в 84 регионах России нарастающим итогом зарегистрировано 24 490 случаев заражения.

Недавно психолог назвал самых уязвимых перед коронавирусом людей.