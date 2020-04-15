Рост числа заразившихся коронавирусом в РФ на этой неделе продолжится – ВОЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что рост числа заразившихся коронавирусом в РФ на этой неделе продолжится. Об этом она заявила в эфире "Россия 24".

"Эпидемиологическая линия показывает, что это еще фаза роста. К сожалению, на этой неделе еще будет рост количества зараженных в РФ", – подчеркнула Вуйнович.

Ранее представитель ВОЗ рассказала, что пик пандемии коронавируса в России будет пройден быстрее, если удастся остановить его передачу между людьми. Она подчеркнула, что для этого необходимо соблюдать социальную дистанцию. По ее словам, динамика эпидемии может зависеть и от массовых, решительных мер.

Представитель ВОЗ отметила, что все люди с симптомами должны носить маски, самоизолироваться даже от членов своих семей и соблюдать правила гигиены. Она напомнила, что в большинстве случаев симптомы проявляются через 3–7 дней после заражения и именно в этот момент люди обращаются в медучреждения.

Ранее академик РАН спрогнозировал, когда Россия достигнет пика распространения коронавирусной инфекции. По мнению доктора биологических наук Михаила Кирпичникова, пик COVID-19 в РФ придется на последнюю декаду апреля, в преддверии майских праздников.

Кирпичников также заявил, что мягко действовать в ситуации с коронавирусом нельзя. Жесткий метод борьбы с инфекцией в Китае доказывает, что такой расклад является наиболее действенным и оптимальным. Кроме того, академик указал на важность соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.

За последние сутки в России зафиксировано 3 388 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 65 регионах. Больше всего заражений пришлось на Москву – 1 774. В целом в 84 регионах России нарастающим итогом зарегистрировано 24 490 случаев заражения.

