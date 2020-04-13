В ВОЗ рассказали, при каких условиях РФ пройдет пик пандемии коронавируса

Фото: Агентство "Москва"
Пик пандемии коронавируса в России будет пройден быстрее, если удастся остановить его передачу между людьми, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Она подчеркнула, что для этого необходимо соблюдать социальную дистанцию. По ее словам, динамика эпидемии может зависеть от массовых, решительных мер.
"Чем быстрее и лучше будет соблюдаться дистанция, лучше выявляться случаи заболевания и их изоляция (в том числе все случаи заболевания в легкой форме, неуточненные случаи), проводиться отслеживание и тестирование контактировавших с заболевшими и их изоляция на 15 дней, тем быстрее мы увидим снижение числа случаев", – цитирует ее РИА Новости.
Представитель ВОЗ отметила, что все люди с симптомами должны носить маски, самоизолироваться даже от членов своих семей и соблюдать правила гигиены.
Она напомнила, что в большинстве случаев симптомы проявляются через 3–7 дней после заражения и именно в этот момент люди обращаются в медучреждения.
"Я лично считаю, что добросовестное и незамедлительное соблюдение требований всеми людьми – любого возраста, в любой части Москвы – может принести результаты, даже несмотря на то что уже, вероятно, есть люди с легкими симптомами заболевания", – заключила Вуйнович.
Ранее академик РАН спрогнозировал, когда Россия достигнет пика распространения коронавирусной инфекции. По мнению доктора биологических наук Михаила Кирпичникова, пик COVID-19 в РФ придется на последнюю декаду апреля, в преддверии майских праздников.
Кирпичников также заявил, что мягко действовать в ситуации с коронавирусом нельзя. Жесткий метод борьбы с инфекцией в Китае доказывает, что такой расклад является наиболее действенным и оптимальным. Кроме того, академик указал на важность соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.
За минувшие сутки на территории РФ зарегистрировали 2558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.
В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом подчеркнули, что больше половины новых пациентов младше 45 лет.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.
В России зарегистрировано 18328 случаев заражения COVID-19
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