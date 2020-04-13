В РФ подтверждено 2558 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки на территории России выявлено 2558 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сохраняется в Москве. Здесь зафиксировано 1355 новых случаев заболевания. Значительное число зараженных выявлено в Московской области и Санкт-Петербурге – 495 и 121 соответственно.

Коронавирус за последние сутки был выявлен в 62 регионах Российской Федерации. Оперштаб также приводит статистику, согласно которой за сутки зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.



В Москве от коронавируса вылечились уже 837 человек



По данным на 13 апреля, под медицинским наблюдением из-за подозрений COVID-19 в стране остается 141 тысяча человек. В РФ уже проведено более 1,3 миллиона тестов на коронавирус.

В целях профилактики распространения коронавируса в столице и области постепенно вводится пропускной режим. Об этом 10 апреля объявили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. С 15 апреля данный порядок оформления передвижений станет обязательным.

