Для тестов вакцин от COVID-19 предложили использовать котов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российские вирусологи заявили, что коты наиболее восприимчивы к коронавирусу, поэтому могут стать перспективной моделью для тестирования вакцин.
Как рассказал газете "Известия" сотрудник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов, в природе коты могли съесть летучих мышей и стать переносчиками инфекции.
При этом существует вероятность передачи вируса от особи к особи воздушно-капельным путем. Именно это делает животных потенциальными объектами для тестов.
В то же время ученые считают, что коты могли инфицироваться и от человека, поскольку зараженных питомцев все чаще обнаруживают у заболевших хозяев.
Замдиректор по научной работе Институт физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН Олег Батищев указал, что COVID-19 мутирует и преодолел межвидовый барьер.
Однако исследователи подчеркивают, что подтвержденных случаев передачи вируса от котов человеку пока не зафиксировано ни в одном научном источнике.
Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее также заявил, что домашнее животное не может стать переносчиком коронавируса. По его словам, инфекция в организме зверя ведет себя по-другому.
В марте сообщалось, что научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против коронавируса на мышах, крысах, хорьках и низших приматах.
Когда создадут вакцину от коронавируса
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