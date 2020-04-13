Для тестов вакцин от COVID-19 предложили использовать котов

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Российские вирусологи заявили, что коты наиболее восприимчивы к коронавирусу, поэтому могут стать перспективной моделью для тестирования вакцин.

Как рассказал газете "Известия" сотрудник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов, в природе коты могли съесть летучих мышей и стать переносчиками инфекции.

При этом существует вероятность передачи вируса от особи к особи воздушно-капельным путем. Именно это делает животных потенциальными объектами для тестов.

В то же время ученые считают, что коты могли инфицироваться и от человека, поскольку зараженных питомцев все чаще обнаруживают у заболевших хозяев.

Замдиректор по научной работе Институт физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН Олег Батищев указал, что COVID-19 мутирует и преодолел межвидовый барьер.

Однако исследователи подчеркивают, что подтвержденных случаев передачи вируса от котов человеку пока не зафиксировано ни в одном научном источнике.

Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее также заявил, что домашнее животное не может стать переносчиком коронавируса. По его словам, инфекция в организме зверя ведет себя по-другому.

В марте сообщалось, что научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против коронавируса на мышах, крысах, хорьках и низших приматах.