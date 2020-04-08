Британские ветеринары рассказали, каких кошек не стоит выпускать из дома

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Британские ветеринары не советуют выпускать на улицу кошек, которые живут в домах с людьми, болеющими коронавирусом или находящимися на самоизоляции, сообщает РИА Новости.

При этом медики подчеркнули, что это не касается остальных кошек, поскольку некоторые питомцы не могут оставаться дома по связанными со стрессом медицинским причинам.

Как отметила президент ассоциации Даниэлла Дос Сантос, на сегодняшний день зафиксировано не так много случаев заражений животных COVID-19, и при всех них вирус, скорее всего, передавался животному от человека.

"Нет свидетельств того, что домашние животные могут передать COVID-19 их хозяевам. У собак симптомы могут не проявляться, но кошки демонстрируют клиническую картину заболевания. Крайне важно, чтобы люди не паниковали из-за этого. Нет никаких свидетельств того, что животные передают вирус людям", – заявила она.

Президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский посоветовал гулять с собаками рано утром или поздно вечером в период самоизоляции. Он не рекомендует использовать для игр игрушки и палки, найденные на улице. Также эксперт посоветовал не давать посторонним гладить вашего питомца.