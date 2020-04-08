Британские ветеринары рассказали, каких кошек не стоит выпускать из дома

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Британские ветеринары не советуют выпускать на улицу кошек, которые живут в домах с людьми, болеющими коронавирусом или находящимися на самоизоляции, сообщает РИА Новости.
При этом медики подчеркнули, что это не касается остальных кошек, поскольку некоторые питомцы не могут оставаться дома по связанными со стрессом медицинским причинам.
Как отметила президент ассоциации Даниэлла Дос Сантос, на сегодняшний день зафиксировано не так много случаев заражений животных COVID-19, и при всех них вирус, скорее всего, передавался животному от человека.
"Нет свидетельств того, что домашние животные могут передать COVID-19 их хозяевам. У собак симптомы могут не проявляться, но кошки демонстрируют клиническую картину заболевания. Крайне важно, чтобы люди не паниковали из-за этого. Нет никаких свидетельств того, что животные передают вирус людям", – заявила она.
Президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский посоветовал гулять с собаками рано утром или поздно вечером в период самоизоляции. Он не рекомендует использовать для игр игрушки и палки, найденные на улице. Также эксперт посоветовал не давать посторонним гладить вашего питомца.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: