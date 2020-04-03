Ветеринар рассказал, как безопасно выгуливать собак во время самоизоляции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский в разговоре с Москвой 24 посоветовал гулять с собаками рано утром или поздно вечером в период самоизоляции. Также специалист рассказал, как поступать с игрушками, использованными на улице.

"С собаками надо гулять отдельно. Я рекомендую выходить рано утром, пока никто еще не идет на работу из тех людей, кому необходимо сейчас туда ходить, и поздно вечером, когда мало шансов встретить кого-то из соседей в подъезде", – объяснил ветеринар.





Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России, ветеринар Не ездите на лифте, ходите пешком. Не нужно будет трогать кнопки руками, а также меньше шансов встретить кого-то в замкнутом помещении. К тому же хождение по лестнице – это фитнес для вас и для собак.

Кроме того, эксперт посоветовал не давать посторонним гладить вашего питомца. "Собака может принести домой вирус на ошейнике", – объяснил ветеринар.

Он также не рекомендует использовать для игр игрушки и палки, найденные на улице. "Вы не знаете, кто до вас трогал эту палку", – заметил Уражевский. Игрушки лучше всего брать из дома. А после прогулки их рекомендуется тщательно вымыть и обеззаразить.

Ранее сообщалось, что в интернете появились объявления, в которых владельцы собак предлагают сдать своих питомцев в аренду для прогулок во время режима самоизоляции, объявленного в Москве. Предприимчивые хозяева животных назначили цену до 1 000 рублей за час и 5 000 рублей залога.

Декан ветеринарно-биологического факультета московской академии, ветеринар медицины (МГАВМиБ), профессор кафедры биологии и вирусологии, доктор биологических наук Елена Ярыгина рассказала об опасности для животных при сдаче их в аренду. Она предупредила о том, что это приведет к стрессу у животного, что в свою очередь может сказаться на его здоровье.

Владимир Путин продлил нерабочую неделю до конца апреля c сохранением заработной платы из-за распространения коронавируса. Выходить из дома можно только в ближайший магазин, аптеку, вынести мусор или выгулять собаку. Нарушители режима в столице будут выплачивать штрафы.