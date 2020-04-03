Ветеринар рассказал, как безопасно выгуливать собак во время самоизоляции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский в разговоре с Москвой 24 посоветовал гулять с собаками рано утром или поздно вечером в период самоизоляции. Также специалист рассказал, как поступать с игрушками, использованными на улице.
"С собаками надо гулять отдельно. Я рекомендую выходить рано утром, пока никто еще не идет на работу из тех людей, кому необходимо сейчас туда ходить, и поздно вечером, когда мало шансов встретить кого-то из соседей в подъезде", – объяснил ветеринар.
Кроме того, эксперт посоветовал не давать посторонним гладить вашего питомца. "Собака может принести домой вирус на ошейнике", – объяснил ветеринар.
Он также не рекомендует использовать для игр игрушки и палки, найденные на улице. "Вы не знаете, кто до вас трогал эту палку", – заметил Уражевский. Игрушки лучше всего брать из дома. А после прогулки их рекомендуется тщательно вымыть и обеззаразить.
Ранее сообщалось, что в интернете появились объявления, в которых владельцы собак предлагают сдать своих питомцев в аренду для прогулок во время режима самоизоляции, объявленного в Москве. Предприимчивые хозяева животных назначили цену до 1 000 рублей за час и 5 000 рублей залога.
Декан ветеринарно-биологического факультета московской академии, ветеринар медицины (МГАВМиБ), профессор кафедры биологии и вирусологии, доктор биологических наук Елена Ярыгина рассказала об опасности для животных при сдаче их в аренду. Она предупредила о том, что это приведет к стрессу у животного, что в свою очередь может сказаться на его здоровье.
Владимир Путин продлил нерабочую неделю до конца апреля c сохранением заработной платы из-за распространения коронавируса. Выходить из дома можно только в ближайший магазин, аптеку, вынести мусор или выгулять собаку. Нарушители режима в столице будут выплачивать штрафы.
"Московский патруль": жители столицы сдают собак в аренду для прогулок соседей
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