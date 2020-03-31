Ветеринар предупредила об опасности для животного при сдаче его в аренду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Декан ветеринарно-биологического факультета московской академии, ветеринар медицины (МГАВМиБ), профессор кафедры биологии и вирусологии, доктор биологических наук Елена Ярыгина рассказала об опасности для животных при сдаче их в аренду. В беседе с Москвой 24 она предупредила о том, что это приведет к стрессу у животного, что в свою очередь может сказаться на его здоровье.

"Для животного это, безусловно, стресс. Они привыкли жить в определенных условиях, у них определенный режим, они гуляют со своими хозяевами. А тут чужой человек в непривычном месте. Это уже стресс", – считает Ярыгина.

Она отметила, что единственный момент, когда уместно попросить другого человека погулять с собакой – это невозможность выйти самостоятельно по состоянию здоровья. Профессор привела в пример пожилых людей, которые в силу возраста не в состоянии сделать это самостоятельно.

"Рядом есть сосед, молодой парень, девушка, семейная пара, ребенок старше 12 лет, то их можно попросить погулять с этой собакой. И только потому, что ее хозяин не может сам этого сделать. Тогда это оправданно. В остальном – это негуманно по отношению к собаке", – рассказала эксперт.

Она напомнила, что режим изоляции позволяет выходить из дома по необходимости в аптеку, в продуктовый магазин, и предложение об аренде животных для недолгих прогулок по улице не имеет смысла.

Ранее сообщалось, что в интернете появились объявления, в которых владельцы собак предлагают сдать своих питомцев в аренду для прогулок во время режима самоизоляции, объявленного в Москве. Предприимчивые хозяева животных назначили цену до 1 000 рублей за час и 5 000 рублей залога.

Связанно это с одним из условий карантина: владельцам собак разрешено их выгуливать в радиусе 100 метров от дома.

В воскресенье, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В частности, он распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Такие же меры были введены в Подмосковье. Позже вслед за Москвой и Московской областью режим самоизоляции ввели власти еще 24 российских регионов.

Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом разъяснил жителям столицы основные аспекты, касающиеся ограничительных мер, введенных в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. В частности, москвичам рассказали, можно ли выехать из столицы в Подмосковье, а также пояснили, кто может претендовать на выплату пособия по безработице.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 201 623 человека. В целом по России за истекший период 2020 года под наблюдением медиков находилось 315 609 человек. На сегодняшний день в стране провели уже почти 537 тысяч тестов на выявление COVID-19.