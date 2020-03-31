Ветеринар предупредила об опасности для животного при сдаче его в аренду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Декан ветеринарно-биологического факультета московской академии, ветеринар медицины (МГАВМиБ), профессор кафедры биологии и вирусологии, доктор биологических наук Елена Ярыгина рассказала об опасности для животных при сдаче их в аренду. В беседе с Москвой 24 она предупредила о том, что это приведет к стрессу у животного, что в свою очередь может сказаться на его здоровье.
"Для животного это, безусловно, стресс. Они привыкли жить в определенных условиях, у них определенный режим, они гуляют со своими хозяевами. А тут чужой человек в непривычном месте. Это уже стресс", – считает Ярыгина.
Она отметила, что единственный момент, когда уместно попросить другого человека погулять с собакой – это невозможность выйти самостоятельно по состоянию здоровья. Профессор привела в пример пожилых людей, которые в силу возраста не в состоянии сделать это самостоятельно.
"Рядом есть сосед, молодой парень, девушка, семейная пара, ребенок старше 12 лет, то их можно попросить погулять с этой собакой. И только потому, что ее хозяин не может сам этого сделать. Тогда это оправданно. В остальном – это негуманно по отношению к собаке", – рассказала эксперт.
Она напомнила, что режим изоляции позволяет выходить из дома по необходимости в аптеку, в продуктовый магазин, и предложение об аренде животных для недолгих прогулок по улице не имеет смысла.
Ранее сообщалось, что в интернете появились объявления, в которых владельцы собак предлагают сдать своих питомцев в аренду для прогулок во время режима самоизоляции, объявленного в Москве. Предприимчивые хозяева животных назначили цену до 1 000 рублей за час и 5 000 рублей залога.
Связанно это с одним из условий карантина: владельцам собак разрешено их выгуливать в радиусе 100 метров от дома.
В воскресенье, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В частности, он распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Такие же меры были введены в Подмосковье. Позже вслед за Москвой и Московской областью режим самоизоляции ввели власти еще 24 российских регионов.
Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом разъяснил жителям столицы основные аспекты, касающиеся ограничительных мер, введенных в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. В частности, москвичам рассказали, можно ли выехать из столицы в Подмосковье, а также пояснили, кто может претендовать на выплату пособия по безработице.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 201 623 человека. В целом по России за истекший период 2020 года под наблюдением медиков находилось 315 609 человек. На сегодняшний день в стране провели уже почти 537 тысяч тестов на выявление COVID-19.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: