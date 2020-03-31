Кинолог дал советы по уходу за собаками в период пандемии COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал советы по уходу за домашними собаками во время самоизоляции.
В первую очередь он советует запастись кормом для своего питомца, который он обычно употребляет. Голубев подчеркнул, что переход на корм другого вида или марки может обернуться стрессом для собаки. Кроме того, по его словам, необходимо приобрести впитывающие пеленки и средства дезинфекции для тщательного соблюдения личной гигиены.
Голубев также советует приобрести обучающие игрушки для животного. Кроме того, в связи с появлением свободного времени во время режима самоизоляции владельцам собак стоит больше проводить времени со своими питомцами и обучить их новым командам. Голубев отметил, что для этого можно скачать специальные приложения, в функционал которых включена и консультация с дрессировщиком.
"Чтобы обучить вашу собаку новым командам, скачайте любую удобную для вас программу. Обычно такие приложения содержат в себе порядка 100 команд для обучения с пошаговыми инструкциями, видеороликами и примерами. Практически во всех из них есть кликер и обратная связь с дрессировщиком, которому вы сможете задать интересующие вас вопросы", – подчеркнул Голубев.
Что касается ситуаций, когда вашему питомцу нездоровится, то кинолог советует в первую очередь обратиться к ветеринару через интернет. Голубев напомнил, что для этого существуют специальные приложения, через которые можно получить консультацию у врача.
"Ветеринары отвечают круглосуточно, среднее время ответа – восемь часов. Для этого вам необходимо подробно описать проблему и при необходимости приложить фотографию. В рамках данных приложений оказываются как бесплатные, так и платные услуги", – рассказал Голубев.
Он добавил, что сам факт наличия питомца помогает снять стресс и поднять уровень счастья и энергии. Он призвал провести время нахождения в режиме самоизоляции "с пользой для себя и своей собаки".
Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отметил, что коронавирус может преодолевать межвидовой барьер и передаваться от человека к животным.
Иного мнения придерживается директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов. Он считает, что необходимо следовать рекомендациям ВОЗ и Всемирной организации здоровья животных, которые определили, что домашние питомцы не рассматриваются в качестве фактора риска.
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