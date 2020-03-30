Ученые рассказали об опасности коронавируса для животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Терешков

Коронавирус может передаваться от человека к домашним животным, сообщает газета "Известия" со ссылкой на руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова.

По его словам, пока специалисты не могут объяснить, почему COVID-19 выявляется у животных, однако переход патогена от человека к домашним питомцам все же возможен.

Такое явление он назвал преодолением межвидового барьера. Ученый заметил, что это маловероятное событие, но именно так получился новый коронавирус.

Волчков вспомнил ситуацию с собакой в Гонконге, подчеркнув, что если факт заражения животного подтвердится, то это весьма негативный сигнал.

"Ситуация, когда, помимо людей, коронавирусом будут болеть и окружающие животные, многократно увеличивает риск возможных рекомбинаций и показывает, что COVID-19 легко преодолевает межвидовой барьер", – заключил он.

В Гонконге умер 17-летний пес породы померанский шпиц, у которого подозревали коронавирус. Вместе с хозяйкой собака находилась на карантине с конца февраля.

25 февраля у 60-летней хозяйки шпица выявили коронавирус. Собаке также провели несколько тестов, один из них был слабоположительный. Однако последний, проведенный 13 марта, показал отрицательный результат.

16 марта питомец скончался. Хозяйка не разрешила делать вскрытие животного, чтобы узнать причину смерти.