Скончалась собака, у которой подозревали коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Гонконге умер 17-летний пес породы померанский шпиц, у которого подозревали коронавирус. Вместе с хозяйкой собака находилась на карантине с конца февраля, сообщает "Мир 24".

25 февраля у 60-летней хозяйки шпица выявили коронавирус. Собаке также провели несколько тестов, один из них был слабоположительный. Однако последний, проведенный 13 марта, показал отрицательный результат.

16 марта питомец скончался. Хозяйка не разрешила делать вскрытие животного, чтобы узнать причину смерти.

Тем временем, в Венеции вода в каналах стала чистой в связи с карантином, введенным из-за коронавируса. Дело в том, что по каналам перестали плавать гондолы с туристами.

Ранее в ЕС ввели 30-дневный запрет на въезд. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, Германия начнет реализовывать этот запрет немедленно. Она добавила, что соответствующие задачи поручены МВД и МИД ФРГ. Попасть в ЕС не смогут граждане третьих стран.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая. Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.

По последним данным, в мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.