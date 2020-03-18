Вода в каналах Венеции стала чище из-за карантина

Из-за карантина вода в каналах Венеции стала чище

В Венеции вода в каналах стала чистой в связи с карантином, введенным из-за коронавируса, сообщает телеканал Москва 24.

Дело в том, что по каналам перестали плавать гондолы с туристами.

Ранее страны ЕС согласовали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, предполагается ввести "запрет на въезд с небольшими исключениями" на 30 дней. Меркель подчеркнула, что Германия начнет реализовывать этот запрет немедленно. Она добавила, что соответствующие задачи поручены МВД и МИД ФРГ. Попасть в ЕС не смогут граждане третьих стран.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая. Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.

По последним данным, в мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.