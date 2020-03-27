Мексиканец на самоизоляции отправил в магазин за чипсами свою собаку

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В Мексике местный житель на самоизоляции отправил в магазин за чипсами свою собаку, передает портал "Мир 24".

Мексиканец прикрепил к своей собаке породы чихуахуа деньги и записку к ошейнику, в которой попросил продать его домашнему питомцу "немного Cheetos оранжевого цвета". При этом владелец пса предупредил продавца, что животное может укусить его, если тот попробует его обидеть.

Хозяин собаки позднее признался, что его питомец успешно выполнил задание и принес ему заказанные чиспы. Однако он отметил, что питомец был немного боязливым, выполняя задание.

Ранее сообщалось, что в столице Чили сотрудниками полиции был пойман необычный "нарушитель" комендантского часа. По улицам города Сантьяго ранним утром прогуливалась пума. Животное было замечено в популярном туристическом районе Провиденсия.

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