Необычного "нарушителя" комендантского часа поймали в Чили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице Чили сотрудниками полиции был пойман необычный "нарушитель" комендантского часа, передает "Газета.ру".

По улицам города Сантьяго ранним утром прогуливалась пума. Животное было замечено в популярном туристическом районе Провиденсия.

Пуму заметили сотрудники полиции, которые вызвали специалистов из службы сельского хозяйства и животноводства. Спустя три часа 35-килограммовый самец был пойман и передан ветеринарам.

Чили ранее ввела целый ряд ограничений на передвижение граждан из-за эпидемии коронавируса. В частности, президент страны ввел комендантский час с 22:00 и до 5:00.

Ранее сообщалось, что из-за введенных в стране ограничений более 50 россиян ждут эвакуации на родину. Всего в посольство РФ в Чили обратились 160 российских туристов, из которых 106 уже вылетели в страну.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве. Общее число заболевших в столице составляет 290 человек.

Все новые заразившиеся в последние две недели посещали неблагополучные по инфекции страны. Всех госпитализированных поместили в инфекционные боксы.