16:06
Фото: ТАСС/EPA/ALBERTO VALDES
Более 50 россиян подтвердили, что им необходима эвакуация из Чили из-за ограничений, введенных страной в связи с коронавирусом. Об этом говорится на официальной странице посольства РФ в Чили в Instagram.
В ведомстве заявили, что всего к ним обратились 160 российских туристов, из которых 106 уже вылетели в страну. Остальные 54 соотечественника ждут эвакуацию на родину.
Ранее власти Чили сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. С 18 марта правительство южноамериканской страны закрыло ее границы для въезда иностранцев из-за угрозы распространения инфекции.
Сергей Собянин сообщал, что за 10 дней из-за рубежа в Россию прибыло порядка миллиона человек. В то же время в пресс-службе Роспотребназдора заверили, что до конца текущей недели в страну вернутся все организованные туристы. Сейчас за границей остаются 57,8 тысячи таких туристов.
За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве. Общее число заболевших в столице составляет 290 человек.
Все новые заразившиеся в последние две недели посещали неблагополучные по инфекции страны. Всех госпитализированных поместили в инфекционные боксы.
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