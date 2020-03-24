Все организованные туристы вернутся в РФ в течение недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели. Сейчас за границей остаются 57,8 тысячи таких туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.
"До 31 марта практически все организованные туристы вернутся на территорию Российской Федерации", – приводит пресс-служба слова руководителя ведомства Зарины Догузовой.
Ранее 461 россиянин вернулся из Марокко спецрейсом, организованным авиакомпанией Azur Air. Они были заявлены на вылет генконсульством РФ в Касабланке. Остальные 60 россиян не смогли пройти процедуру регистрации.
В составе вернувшихся граждан 27 человек были организованными туристами. Они пребывали в Марокко по линии туроператора. Остальные же были самостоятельными путешественниками.
Также сообщалось о планах до 24 марта вывести российских туристов с Кубы. Правительство Кубы закроет въезд для иностранцев до 30 апреля. Пассажиры, которые по ошибке прибудут на Кубу, будут подвергнуты обязательному карантину.
По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. В России на 23 марта зарегистрировано 438 случаев заражения. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.
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