Всех российских туристов эвакуируют с Кубы до 24 марта

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Российские туристы будут эвакуированы с Кубы до 24 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России.

До указанной даты должны быть эвакуированы все, кто сейчас там отдыхает. Правительство Кубы закроет въезд для иностранцев воздушным и морским транспортом до 30 апреля.

Пассажиры, которые по ошибке прибудут на Кубу, будут подвергнуты обязательному карантину. Кубинские власти обеспечат все условия для эффективной эвакуации. Тем, кто не смог завершить свой отпуск, будут возвращены деньги за уплаченные ночи.

Сейчас на Кубе зарегистрировано 25 случаев COVID-19. Все больные прибыли в страну из-за границы.

Власти Марокко ввели режим чрезвычайного положения на фоне пандемии коронавируса. Авиасообщение со всеми странами мира приостановлено. 512 россиян вернутся оттуда специальным рейсом.

В Росавиации рассказали, что авиакомпании РФ за 20 марта вернули 3889 граждан РФ из девяти стран. Их доставили в страну из государств с наиболее сложной ситуацией.

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрыл терминалы E и C. В Жуковском отменены все международные рейсы.

В какие страны ограничат авиарейсы с 23 марта

За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.

В столице действует режим повышенной готовности. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запрещены мероприятия, число участников на которых может превысить 50 человек. Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сергей Собянин призвал пожилых людей соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

Отмечается, что пожилым москвичам выделят матпомощь из-за эпидемии. Глава города добавил, что соцработники помогут им с доставкой продуктов и лекарств.

С 21 марта по 12 апреля перестали функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Льготный проезд для школьников столицы в общественном транспорте отменен. Однако деньги, которые были оплачены за проезд, не пропадут.

Дети, у которых есть право на бесплатное питание в учреждениях, получат продуктовый набор. Меры принимаются для поддержки малообеспеченных семей.