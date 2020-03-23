Более 500 россиян вернутся из Марокко спецрейсом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ростуризм, Росавиация и МИД достигли договоренности об отправке специального рейса для возврата 512 россиян из Марокко.

Как сообщили в Ростуризме, ориентировочно они вылетят на самолете Boeing 777 из Касабланки в Москву 23 марта в 11:00 по местному времени.

В настоящее время согласовывается окончательное расписание рейса. Финальный список пассажиров формирует генконсульство России в Касабланке.

20 марта власти Марокко ввели режим чрезвычайного положения на фоне пандемии коронавируса и остановило авиасообщение со всеми странами мира.

В результате в стране оказались заблокированы российские туристы. По последним данным минздрава королевства, в стране 104 человека инфицированы.

Более тысячи россиян удалось вывести из Черногории

Авиакомпании РФ на минувшей неделе вывезли 19 942 человека из стран с наиболее сложной из-за ограничений по коронавирусу ситуацией.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. В России количество случаев заражения составляет 367.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились – более 92 тысяч человек, скончались – более 13 тысяч.