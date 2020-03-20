Около 9 тыс россиян ожидает возвращения на родину за рубежом

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Около девяти тысяч россиян ждет разрешения вопроса с возвращением домой из-за рубежа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей официальной странице в Facebook.

"Около девяти тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на родину. Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно", – написала она.

Захарова отметила, что на данный момент идет межведомственное совещание по логистике вывоза россиян из Марокко и других стран.

"Все понимаю. Больше, чем вы думаете, так как круглосуточно общаемся со всеми уголками мира. И слово "потерпите" произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства в подробностях", – написала Захарова.

В МИД РФ всех, кто оказался в сложной ситуации за рубежом, просят связаться с ближайшим российским заграничным учреждением и рассказать о своей ситуации, уточнив местонахождение и другие необходимые данные.

Также в круглосуточном режиме работают оперативные дежурные департаменты. Им можно передать информацию по телефонам +7 (495) 587-88-60, +7 (499) 244-19-77, +7 (499) 244-19-88, +7 (499) 244-28-47.

Как известно, в связи с ситуацией с коронавирусом Россия и ряд других стран по всему миру ограничивают регулярное авиасообщение, кроме определенных рейсов.

Всего в мире на данный момент зафиксировано более 246 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв коронавируса перевалило за 10 тысяч. Среди инфицированных оказались граждане 172 стран.

В России коронавирусом заразились 253 человека. В Москве за последние сутки выявили 33 новых эпизода заражения. Заболевшие посещали страны, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Все инфицированные находятся в инфекционных боксах.

