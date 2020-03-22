Авиакомпании РФ за неделю вывезли 20 тысяч человек из-за рубежа

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Авиакомпаниями РФ за прошедшую неделю вывезли 19 942 человека из стран с наиболее сложной из-за ограничений по коронавирусу ситуацией, сообщает РИА Новости. Из них 4547 – иностранцы.
Как уточнили в Росавиации, только за 20 и 21 марта в Россию доставили 8256 пассажиров, из них 1268 иностранцев. Людей вывозят из Болгарии, Венгрии, Индия, Индонезии, Кипра, Молдавии, Испании, Франции и Черногории.
Всех россиян, попавших в трудное положение после ограничений из-за карантина в зарубежных странах, просят направить свои данные в загранучреждения МИД РФ соответствующих стран.
Ранее стало известно, что Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с другими странами за исключением рейсов из Москвы в столицы и крупные города. В списке 146 стран – в одну страну только один рейс.
Чартерные рейсы продолжатся и после 23 марта до тех пор, пока из-за границы не вывезут всех россиян.
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.
В России количество случаев заражения в России составляет 367. В Москве подтвердили 54 новых случая заражения COVID-19, всего в городе зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди заболевших есть граждане других государств.
Пациенты посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели. Все заболевшие получают необходимое лечение в стационарах столицы.
В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились свыше 92 тысяч человек. Скончались более 13 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.
Более 50 тыс человек в РФ остаются под наблюдением из-за коронавируса
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