Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с другими странами за исключением рейсов из Москвы в столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

В то же время чартерные рейсы продолжатся и после 23 марта до тех пор, пока из-за границы не вывезут всех россиян.

Всего в списке рейсов-исключений значатся рейсы в столицы и крупные города 146 стран – в одну страну только один рейс.

Ранее сообщалось, что РФ ограничивает авиасообщение с Турцией, сохраняются только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян. Также ввели ограничения на полеты в Японию (только Токио), Вьетнам (только в Ханой) и Таиланд (Бангкок).

"Победа" отменила все регулярные рейсы в Турцию. Авиакомпания уже объявила, что всем клиентам отмененных рейсов из Москвы в Анталию, Газипашу, Стамбул и обратно, а также из Краснодара в Стамбул и обратно оформят возврат денежных средств в полном объеме.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.

В России количество случаев заражения в России составляет 367. В Москве подтвердили 54 новых случая заражения COVID-19, всего в городе зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди заболевших есть граждане других государств.

Пациенты посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели. Все заболевшие получают необходимое лечение в стационарах столицы.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились свыше 92 тысяч человек. Скончались более 13 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.

