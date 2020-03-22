Россия ограничит авиасообщение с Турцией

Фото: Москва 24/ Денис Воронин
Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией, сохраняются только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян. Об этом говорится в телеграмме Росавиации, текст которой есть в распоряжении ТАСС.
"С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва – Стамбул, чартерные – при условии перевозки граждан РФ (до полного вывоза), – сказали в Росавиации.
Из документа также следует, что вводятся ограничения на полеты в Японию (только Токио), Вьетнам (только в Ханой) и Таиланд (Бангкок). При этом российским авиакомпания разрешено выполнять рейсы для возвращения путешественников домой.
Также в телеграмме прописано, что с 23 марта будет снова ограничено авиасообщение между РФ и Китаем, полеты разрешат только по направлению Москва – Пекин. Регулярные рейсы в страну были ограничены 1 февраля из-за распространения коронавируса.
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.
В России количество случаев заражения в России составляет 306. Из них шесть в Москве, всего в столице их 137. Пациенты посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели.
В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились свыше 92 тысяч человек. Скончались более 13 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.
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