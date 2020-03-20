"Победа" вернула в Москву своих клиентов из Черногории

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Авиакомпания "Победа" вернула в Москву всех своих клиентов из Черногории. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Мы счастливы, что вернули домой наших клиентов. Ситуация, с которой им пришлось столкнуться в Черногории, до глубины души потрясла нашу команду", – заявил директор авиакомпании Андрей Калмыков.

Он выразил благодарность МИД России и посольству РФ в Черногории за содействие в возвращении граждан РФ в страну.

17 марта черногорский премьер Душко Маркович сообщил о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране. После этого правительство прекратило международное сообщение.

Ранее авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 заявили, что не могут вернуть в Россию более тысячи пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории.

Позднее авиакомпании получили разрешения на вывоз российских туристов. Первый рейс вылетел в Москву из аэропорта Подгорицы 19 марта. В столицу прибыло более 150 человек, на следующий день на родину удалось отправить более 550 человек.

Тем временем в мире на данный момент зафиксировано более 246 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв коронавируса перевалило за 10 тысяч. Среди инфицированных оказались граждане 172 стран.

В России коронавирусом заразились 253 человека. В Москве за последние сутки выявили 33 новых эпизода заражения. Заболевшие посещали страны, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Все инфицированные находятся в инфекционных боксах.

