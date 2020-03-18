Более тысячи россиян оказались заблокированы в Черногории

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 заявили, что не могут вернуть в Россию пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории.

В Росавиации заявили, что совместно с МИД занимаются решением вопроса. По данным ТАСС, Черногория взамен требует вывезти из Москвы в Тиват 50 своих граждан без билетов.

У "Аэрофлота" в Тивате находится более 100 пассажиров, у "Победы" – около тысячи. Представитель "Аэрофлота" Михаил Демин заявил, что люди "остались буквально на улице".

Он добавил, что власти Черногории, несмотря на неоднократные обращения, пока не дали разрешения на организацию чартерных рейсов для вывоза туристов

В "Победе" сообщили, что лоукостер планировал выполнять пять вывозных рейсов из Тивата до 21 марта, однако правительство Черногории закрыло воздушное пространство страны закрыто.

В пресс-службе S7 также сообщили, что "пока разрешения на выполнение вывозных чартерных рейсов из Тивата получить не удалось".

В Черногории закрыли аэропорт из-за коронавируса

17 марта черногорский премьер Душко Маркович сообщил о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране. После этого правительство прекратило международное сообщение.

Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек. В России заразились новым коронавирусом 114 человек.