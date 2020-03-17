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Два первых случая коронавируса зафиксированы в Черногории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьера Черногории Душко Марковича.

Коронавирус выявили у двух женщин 1948 и 1973 года рождения, их состояние оценивается как стабильное. Премьер отметил, что ранее эти две женщины посещали один из регионов, затронутый эпидемией.

О каком именно регионе идет речь, Маркович не уточнил. Черногория оставалась последней европейской страной, где не было коронавируса.

Накануне первый случай заражения коронавирусом был выявлен на территории Сомали. На прошлой неделе из Китая вернулись четверо сомалийцев с подозрением на новый вирус. Диагноз подтвердился только у одного из них.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая. Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.

Количество случаев в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек. В России заразились новым коронавирусом 114 человек.

