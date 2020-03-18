Рейс Москва – Нью-Йорк останется единственным между РФ и США

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва – Нью-Йорк – Москва.

Как говорится в сообщении на сайте компании, до 30 апреля будут закрыты рейсы в Вашингтон, Майамии Лос-Анджелес.

Кроме того, авиасообщение прекратится с Дубаем (ОАЭ) и Лиссабоном (Португалия).

Ранее стало известно, что "Аэрофлот" получил разрешение властей Черногории на выполнение рейса для вывоза россиян.

"Аэрофлот" получил разрешение Черногории на чартер для вывоза россиян

17 марта черногорский премьер Душко Маркович сообщил о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране. После этого правительство прекратило международное сообщение.

Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 заявили, что не могут вернуть в Россию более тысячи пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории.

В свою очередь Ростуризм обновил список стран с ограниченным въездом для иностранцев из-за коронавируса.

Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч человек, свыше восьми тысяч человек умерло.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. В России число заболевших достигло 147 человек.