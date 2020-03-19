Шереметьево с 20 марта закрывает терминалы E и C

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шереметьево закрывает терминалы E и С с 20 марта, заявил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов в эфире телеканала "Россия 24".

С 0:00 рейсы переведут в терминалы D и F. Речь идет как о прилете, так и о вылете.

С 20 марта будут введены временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ. Будет приостановлено авиасообщение между Россией и Сербией. Ограничены полеты в страны ЕС, Швейцарию и Норвегию.

До 30 апреля отменены полетные программы на Кипр. До 1 мая не смогут въехать в Россию иностранцы.

"Аэрофлот" приостановил свои рейсы в Египет, Ливан и Венгрию, а также в 16 городов Европы и Центральной Азии. "Победа" временно перестала летать в Черногорию.

В аэропорту Внуково выделили отдельный маршрут встречи прилетевших из стран со сложной эпидемиологической обстановкой.

Общее число инфицированных коронавирусом в мире – более 200 тысяч человек, число умерших превысило 8 тысяч. По данным на 18 марта, в России 147 пациентов с COVID-19.