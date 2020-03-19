Внуково создал маршрут встречи прилетевших из эпидемиологически неблагоприятных стран

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В аэропорту Внуково выделили отдельный маршрут встречи прилетевших из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
На организованном проходе работает служба карантинного контроля, в которой круглосуточно дежурят врачи из московских больниц. Специалисты проводят анкетирование и осмотр прибывших пассажиров. Кроме того, врачи дистанционно измеряют температуру тела граждан.
"При выявлении пассажиров с подозрением на заболевание обеспечены вывод из здания аэропорта по отдельному маршруту следования, вывоз в инфекционные больницы каретой скорой помощи. На территории аэропорта имеется изолятор для временного содержания пассажиров с подозрением на инфекционное заболевание", – рассказали в пресс-службе.
Также в аэропорту предпринимают меры для полной дезинфекции всех помещений здания. С помощью специального противовирусного средства осуществляется обработка систем вентиляции и кондиционирования.
В аэропорту создали и систему контроля за здоровьем сотрудников Внуково. В частности, они ежедневно проходят через процедуру дистанционной термометрии.
В России продолжают ограничивать авиасообщение с другими странами. Ранее стало известно, что рейс Москва – Нью-Йорк останется единственным между РФ и США. Также премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился ограничить полеты в Великобританию, США и ОАЭ.
Компания "Аэрофлот" 18 марта приостановила свои рейсы в Египет, Ливан и Венгрию. Также 17 марта стало известно о скором прекращении авиасообщения между Россией и Сербией.
Кроме того, с 18 марта в России действует ограничение на въезд иностранцев на территорию страны. Мера носит временный характер и сохранится до 1 мая.
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