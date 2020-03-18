Мишустин поручил ограничить полеты в Британию, США и ОАЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ с 20 марта. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Исключениями станут регулярные рейсы Москва – Лондон, Москва – Нью-Йорк, Москва – Абу-Даби (аналогично – в обратную сторону), осуществляемые через терминал F аэропорта Шереметьево. Кроме того, будут разрешены чартеры, если речь идет о перевозках в указанные государства их граждан, в том числе россиян. Действовать это правило будет до полного их вывоза.

Росавиация за сутки должна будет проинформировать об ограничениях авиакомпании и другие заинтересованные стороны.

В ближайшее время будет приостановлено авиасообщение между Россией и Сербией. С 16 марта ограничены полеты в страны ЕС, Швейцарию и Норвегию. До 30 апреля отменены полетные программы на Кипр. До 1 мая не смогут въехать в Россию иностранцы.

Ростуризм обновил список стран с ограниченным въездом для иностранцев из-за коронавируса. Перечень пополнила Республика Чили. Не рекомендованы к посещению КНР, Италия, Южная Корея, Иран.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая. Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным, в мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, свыше 7,4 тысячи скончалось.