Ростуризм перешел на непрерывный мониторинг ситуации с туристами из-за коронавируса

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Федеральное агентство по туризму приступило к непрерывному мониторингу ситуации с российскими туристами. Особые меры приняли в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекцией, сообщили Агентству "Москва" представители Ростуризма.
Получить информацию об ограничениях для туристов по посещениям стран, правилах возврата авиабилетов и турпутевок можно также на официальном сайте Ростуризма.
Помимо того, на портале организации появится форма обратной связи, с помощью которой можно сообщить о местонахождении и возвращении домой. Указанные сведения россиян потребуются для взаимодействия Ростуризма с авиационными властями.
В Москве работает call-центр Депздрава по коронавирусу
Впервые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были зафиксированы в декабре прошлого года. Вспышка инфекции произошла в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Согласно сведениям на 16 марта, в мире заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло. В материковом Китае зарегистрировали 80,8 тысячи случаев заражения, из них 3 213 пациентов скончались, более 67,7 тысячи излечилось. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.
16 марта в российской столице ввели новые ограничения в связи с коронавирусом. С 21 марта до 12 апреля общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.
Ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Сомали.
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