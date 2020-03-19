Полеты с 20 марта останутся между Москвой и Дубаем вместо Абу-Даби

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин изменил поручение о временных ограничениях на полеты в Великобританию, США и ОАЭ. С 20 марта останутся полеты между Москвой и Дубаем вместо Абу-Даби, сообщается на сайте кабмина.
Речь идет о рейсах Москва – Дубай и обратно, осуществляемых через терминал F аэропорта Шереметьево. Под исключения попадут и чартерные рейсы, условие – перевозка в государство его граждан и граждан иных государств, а также в РФ – граждан РФ. Правило будет действовать до полного вывоза граждан.
Будет приостановлено авиасообщение между Россией и Сербией. Ограничены полеты в страны ЕС, Швейцарию и Норвегию. До 30 апреля отменены полетные программы на Кипр. До 1 мая не смогут въехать в Россию иностранцы.
Усилен санитарно-карантинный контроль на границе. Организовано медицинское наблюдение за вернувшимися из-за рубежа и теми, кто с ними контактировал.
Общее число инфицированных коронавирусом в мире – более 200 тысяч человек, число умерших превысило 8 тысяч. По данным на 18 марта, в России 147 пациентов с COVID-19.
Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса. Первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 специалистами НИИ гриппа имени Смородинцева. В Минздраве заявили, что это поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения.
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