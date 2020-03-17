В Росавиации не исключили банкротства ряда авиакомпаний

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первый замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько не исключил, что ситуация с закрытием международных полетов из России может привести к банкротству ряда авиакомпаний, сообщает ТАСС.

Он отметил, что к значительным убыткам и трудностям в работе организаций гражданской авиации также может привести снижение курса рубля.

"Фактически возникают рынки банкротств в первую очередь авиаперевозчиков и других организаций", – сказал Нерадько в ходе заседания коллегии Росавиации.

В России с 16 марта ограничили авиасообщение со странами Европейского союза, Норвегией и Швейцарией. В связи с этим российские авиакомпании приостанавливают полеты в европейские города.

Рейсы в 16 населенных пунктов Европы приостановлены компанией "Аэрофлот". 13 марта полеты в Братиславу и Карловы Вары приостановила компания "Победа".

Европу признали центром пандемии нового коронавируса. Лидером среди стран Старого Света по численности заболевших является Италия. В мире коронавирус затронул уже 151 страну.