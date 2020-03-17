В Росавиации не исключили банкротства ряда авиакомпаний

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Первый замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько не исключил, что ситуация с закрытием международных полетов из России может привести к банкротству ряда авиакомпаний, сообщает ТАСС.
Он отметил, что к значительным убыткам и трудностям в работе организаций гражданской авиации также может привести снижение курса рубля.
"Фактически возникают рынки банкротств в первую очередь авиаперевозчиков и других организаций", – сказал Нерадько в ходе заседания коллегии Росавиации.
В России с 16 марта ограничили авиасообщение со странами Европейского союза, Норвегией и Швейцарией. В связи с этим российские авиакомпании приостанавливают полеты в европейские города.
Рейсы в 16 населенных пунктов Европы приостановлены компанией "Аэрофлот". 13 марта полеты в Братиславу и Карловы Вары приостановила компания "Победа".
Европу признали центром пандемии нового коронавируса. Лидером среди стран Старого Света по численности заболевших является Италия. В мире коронавирус затронул уже 151 страну.
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