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Общество

15:03

В Жуковском отменены все международные рейсы

транспорт общество

Фото: Агентство "Москва"

В аэропорту Жуковский отменены все международные рейсы в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости. Авиаузел потерял более 90% пассажиропотока.

Первый замгендиректора АО "Рампорт Аэро" Евгения Солодилина уточнила, что отменены рейсы в Амстердам, Рим, Прагу, Тель-Авив, Будапешт, Минск, Алма-Аты, Нур-Султан. Кроме того, сорван старт запланированной программы рейсов в Китай.

20 марта аэропорт Шереметьево закрыл терминалы E и С. С 0:00 рейсы перевели в терминалы D и F. Речь идет как о прилете, так и о вылете.

С 20 марта введены временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ. Приостановлено авиасообщение между Россией и Сербией. Ограничены полеты в страны ЕС, Швейцарию и Норвегию.

До 30 апреля отменены полетные программы на Кипр. До 1 мая не смогут въехать в Россию иностранцы.

"Аэрофлот" приостановил свои рейсы в Египет, Ливан и Венгрию, а также в 16 городов Европы и Центральной Азии. "Победа" временно перестала летать в Черногорию.

В аэропорту Внуково выделили отдельный маршрут встречи прилетевших из стран со сложной эпидемиологической обстановкой.

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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